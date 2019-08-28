Пожар, произошедший на горной территории со сложным рельефом в Огузском районе Азербайджана, локализован соответствующими силами МЧС. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Работы на территории продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее, говорится в сообщении.

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