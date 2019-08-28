https://news.day.az/society/1151047.html МЧС о крупном пожаре в Огузе
МЧС о крупном пожаре в Огузе
Пожар, произошедший на горной территории со сложным рельефом в Огузском районе Азербайджана, локализован соответствующими силами МЧС. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.
Работы на территории продолжаются.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее, говорится в сообщении.
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