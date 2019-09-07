https://news.day.az/society/1153985.html Сильный пожар в жилом доме в Баку
Сильный пожар в жилом доме в Баку
В Баку произошел пожар.
Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 80 кв. метров в Гарадагском районе столицы, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az
Сгорели воспламеняющиеся деревянные конструкции здания.
Близлежащие дома были защищены от огня.
Пожар потушен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре