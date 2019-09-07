В Баку произошел пожар.

Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 80 кв. метров в Гарадагском районе столицы, передает  Day.Az со ссылкой на oxu.az

Сгорели воспламеняющиеся деревянные конструкции здания.

Близлежащие дома были защищены от огня.

Пожар потушен.

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