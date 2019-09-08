В Гяндже автомобиль сбил женщину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на проспекте Ататюрка.

Автомобиль сбил переходившую дорогу Ходос Ирину Николаевну 1987 г.р.

Пострадавшая в состоянии средней тяжести была срочно госпитализирована водителем.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!