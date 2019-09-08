https://news.day.az/society/1154130.html В Гяндже автомобиль сбил женщину
В Гяндже автомобиль сбил женщину
В Гяндже автомобиль сбил женщину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на проспекте Ататюрка.
Автомобиль сбил переходившую дорогу Ходос Ирину Николаевну 1987 г.р.
Пострадавшая в состоянии средней тяжести была срочно госпитализирована водителем.
Выясняются обстоятельства происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА
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