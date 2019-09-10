https://news.day.az/society/1154820.html Автомобиль протаранил газовую линию в бакинском поселке
Автомобиль протаранил газовую линию в бакинском поселке
В поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку осуществляется ремонт поврежденной автомобилем линии газоснабжения.
Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend заведующий отделом по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров
"Приблизительно через полчаса газовая линия будет полностью восстановлена, работа на территории будет завершена. Подача газа абонентам будет восстановлена в течение часа", - сказал Сафаров.
Напомним, что сегодня днем по причине повреждения газовой линии автомобилем подача газа была ограничено. В результате без газа остались 1500 абонентов.
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