В среду 11 сентября с 10:00 будет приостановлено газоснабжение в административном центре и одном поселке Шамахинского района Азербайджана, а также в ряде поселков, жилом участке "Хазар баглары" и нескольких кварталах Сумгайыта. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

С 14:30 также будет приостановлено газоснабжение в части Агстафинского района.

Как говорится в сообщении ПО, ограничения в подаче газа связаны с подключением новых линий к источнику, устранением выявленных утечек газа, а также ремонтно-наладочными работами на линиях.

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