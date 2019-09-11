В Баку на камеры попали аварии, произошедшие из-за нарушения правил проезда перекрестков.

Как сообщает Avtosfer.az, одна авария зафиксирована на улице Шарифзаде в Ясамальском районе, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Автомобиль марки ВАЗ-2107, ехавший по главной дороге, врезался в поворачивающий направо со встречной полосы Opel.

Второй случай произошел на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Бакиханова. Водитель такси столкнулся с проезжавшим на красный свет внедорожником, который от удара перевернулся.

Третье ДТП зафиксировано на улице Ахмеда Раджабли. Микроавтобус Mercedes Viano не пропустил поворачивавший направо BMW и врезался в него.

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