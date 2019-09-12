В Гейчайском районе произошел пожар в пятиэтажном жилом здании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел сегодня примерно в 11:00 в общежитии Гейчайского профессионального лицея на проспекте Гейдара Алиева в городе Гейчай.

Пожар произошел на 2-м, 3-м, 4-м и 5-м этажах пятиэтажного здания. На место происшествия были вызваны 3 пожарные машины и личный состав Государственной части пожарной охраны Гейчайского района Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Проживавшие в общежитии на момент пожара 33 семьи вынужденных переселенцев и 17 местных семей эвакуированы.

В результате оперативных действий пожарных было предотвращено распространение пожара, произошедшего в старом деревянном здании.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту проводится расследование.

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