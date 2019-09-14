https://news.day.az/society/1156025.html Тяжелое ДТП с участием мотоцикла в Баку, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП с участием мотоцикла в Баку, есть пострадавший - ФОТО
В Наримановском районе Баку произошло ДТП, пострадал один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зарегистрировано на улице Гасана Алиева.
Мотоцикл, управляемый Амаевым Синаном Чингиз оглу, столкнулся с автомобилем марки Chevrolet, за рулем которого находился Акберов Акрам Аллахверди оглу. В результате ДТП С.Амаев госпитализирован в горбольницу №1.
Оба транспортных средства отправлены на штрафстоянку.
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