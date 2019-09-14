В Наримановском районе Баку произошло ДТП, пострадал один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зарегистрировано на улице Гасана Алиева.

Мотоцикл, управляемый Амаевым Синаном Чингиз оглу, столкнулся с автомобилем марки Chevrolet, за рулем которого находился Акберов Акрам Аллахверди оглу. В результате ДТП С.Амаев госпитализирован в горбольницу №1.

Оба транспортных средства отправлены на штрафстоянку.

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