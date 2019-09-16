Сегодня с 10:00 в ряде населенных пунктов Евлахского, Агдамского, Бардинского и Тертерского районов будет приостановлено газоснабжение. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Ограничения в подаче газа связаны с устранением утечек газа на девятом километре магистрального газопровода "Евлах-Нахчыван" и работами по установке фильтра-сепаратора.

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