https://news.day.az/society/1156499.html В этих районах Азербайджана будут перебои с газом
В этих районах Азербайджана будут перебои с газом
Сегодня с 10:00 в ряде населенных пунктов Евлахского, Агдамского, Бардинского и Тертерского районов будет приостановлено газоснабжение. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Ограничения в подаче газа связаны с устранением утечек газа на девятом километре магистрального газопровода "Евлах-Нахчыван" и работами по установке фильтра-сепаратора.
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