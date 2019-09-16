https://news.day.az/society/1156665.html В Гобустане пройдет День открытых дверей
В Гобустане пройдет День открытых дверей
В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике 19 и 20 сентября в рамках Дней европейского наследия пройдет День открытых дверей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостям будут представлены выступления инструментального ансамбля "Бута", организованы мини-туры "Гобустан за кадром" по местам съемок фильмов ("Последний перевал", "Семеро сыновей моих", "Свет погасших костров. Деде Горгуд" и т.д.), под руководством народного художника Арифа Гусейнова пройдет мастер-класс для детей и будет представлена ярмарка-продажа работ детей с ограниченными физическими возможностями.
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