В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике 19 и 20 сентября в рамках Дней европейского наследия пройдет День открытых дверей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостям будут представлены выступления инструментального ансамбля "Бута", организованы мини-туры "Гобустан за кадром" по местам съемок фильмов ("Последний перевал", "Семеро сыновей моих", "Свет погасших костров. Деде Горгуд" и т.д.), под руководством народного художника Арифа Гусейнова пройдет мастер-класс для детей и будет представлена ярмарка-продажа работ детей с ограниченными физическими возможностями.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az.

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