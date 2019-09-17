Сегодня утром в жилом массиве "Бина совхоз" в Хазарском районе Баку автомобиль "Камаз" повредил газовую трубу диаметров 108 миллиметров, которая упала с опор. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с этим без газа остались 350 абонентов.

Кроме того, минувшей ночью во время автомобильной аварии на улице Н. Абдуллаева в Низаминском районе была повреждена газовая труба диаметром 159 миллиметров, в связи с чем приостановлено газоснабжение 500 абонентов. Сегодня утром начались работы по восстановлению газоснабжения.

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