В бакинском метро зафиксировали интересные кадры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, пассажирка зашла в поезд с микрофоном караоке и начала исполнять песни для всех, кто находился в вагоне.

Один из пассажиров успел снять на видео выступление женщины.

Предлагаем вашему вниманию данную запись.