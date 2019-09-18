https://news.day.az/society/1157373.html Интересный и неожиданный случай в бакинском метро - ВИДЕО
Интересный и неожиданный случай в бакинском метро - ВИДЕО
В бакинском метро зафиксировали интересные кадры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Ölkə.Az, пассажирка зашла в поезд с микрофоном караоке и начала исполнять песни для всех, кто находился в вагоне.
Один из пассажиров успел снять на видео выступление женщины.
Предлагаем вашему вниманию данную запись.
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