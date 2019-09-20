В Баку водитель такси оказал сопротивление сотрудникам дорожной полиции.

Как сообщает Avtosfer.az, инцидент произошел на пересечении улиц Ниязи и Истиглалият.

Водитель одного из автомобилей Орхан Мамедли не подчинился указаниям сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), регулировавших движение на данном участке дороги. Он остановил свой автомобиль на перекрестке, намереваясь свернуть налево.

Сотрудник ДПС объяснил водителю, что нужно ехать направо, но тот поспорил с полицейскими. Более того мужчина вышел из автомобиля и напал на стражей правопорядка с кулаками. Сотрудники ДПС попытались его усмирить, но О.Мамедли оказал им сопротивление

Нарушителя задержали. Один из сотрудников дорожной полиции вывел его автомобиль на безопасную территорию, чем предотвратил возникновение пробки, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Собранные в отношении нарушителя материалы были отправлены на рассмотрение в Сабаильский районный суд, который вынес решение об административном аресте О.Мамедли сроком на 30 дней.

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