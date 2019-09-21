В Наримановском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент был зарегистрирован на проспекте Зия Буниядова.

Так, Эльсевич Юрий Александрович (1965 г.р) внезапно вышел на проездую часть проспекта, и, несмотря на то, что водитель грузовика марки "КамАЗ" вывернув руль попытался уклониться от столкновения, Юрий Александрович угодил под задние колеса грузовика. В результате пешеход скончался на месте происшествия.

На территории были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции. Было установлено, что погибший находился в состоянии алькогольного опьянения.

Назначена автотехническая экспертиза.

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