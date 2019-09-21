Скорость ветра в Баку уже достигает 20 метров в секунду.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, согласно информации Национального департамента гидрометеорологии, северо-западный ветер усилился в Пираллахы, Сумгайыте и Баку до 20 метров в секунду, на "Баилово" - до 19 метров в секунду, в Маштаге и Нафталане - до 18 метров в секунду, на Нефтяных камнях - 16 метров в секунду, передает Day.Az.

Согласно информации станции Нефтяные камни, высота волны достигает 2,3 метра.

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