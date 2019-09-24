На следующей неделе в Баку начнется снос двух домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, это здания, расположенные в Ясамальском и Сабаильском районах, на улицах М.А.Алиева, 150 и А.Исмаилова, 51. Все жильцы уже переселены.

В 15 других домах, которые, согласно решению, также пойдут под снос, процесс переселения семей все еще продолжается.

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