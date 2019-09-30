29 октября в Центре Гейдара Алиева состоится лекция известного специалиста по деловому и светскому общению Татьяны Поляковой на тему "Этикет и профессиональное общение".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр Гейдара Алиева, на мероприятии Татьяна Полякова расскажет об основных моментах, которые создают впечатления о человеке. Будут затронуты такие детали, как тембр голоса, стиль одежды, взгляд, интонация, стиль речи, выражение благодарности и просьбы, подарки и даже такие тонкие нюансы, как высота каблука. Лектор расскажет об основных признаках элегантности, правилах поведения, передает Day.Az.

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