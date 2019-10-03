В Park Inn by Radisson Baku Hotel прошла церемония награждения премии Türkiye Ödülleri 2019, учрежденной Avand Production, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера со-организаторы Аяз Мамедов (Азербайджан) и Ибрагим Ата Чаглайан (Турция) приветствовали гостей и отметили, что премия впервые вручается в Азербайджане за вклад в развитие общественной жизни и бизнеса, культуры и науки, индустрии моды и медицины, спорта и СМИ, а также развития азербайджано-турецких братских отношений. Победители были определены посредством голосования в социальных сетях и решением оргкомитета премии.

Среди лауреатов премии - депутат Милли Меджлиса Сона Алиева, народные артисты Фидан Гаджиева, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Назпери Досталиева, заслуженные артисты Эльнур Керимов, Эльза Сейидджахан, Рашад Ильясов, исполнители Ниям Салами, Роза Зяргярли, Айнур Дадашова, Айсель Ализаде, корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, танцовщица Фатима Фаталиева, телеведущий Ильхам Озбай и другие. Ведущим вечера был Азер Ахшам.

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