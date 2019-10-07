https://news.day.az/society/1163425.html Жителей Баку предупредили в связи с сильным ветром
Жителей Баку предупредили в связи с сильным ветром
Исполнительная власть г. Баку обратилась к жителям столицы в связи с сильным ветром.
В ближайшие часы скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 15-20, временами 23-28, местами 30-33 метров. Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Баку Орхан Мамедов.
"Это усиливает вероятность падения деревьев. Сильный ветер может повалить даже здоровые деревья. Поэтому просим не стоять и не парковаться под деревьями, и в целом быть осторожными на улице в такую погоду", - сказал он.
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