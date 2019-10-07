Сегодня на бакинском бульвале за Кукольным театром проходит официальное открытие известной сети фаст-фуда "Black Star Burger". Ресторан откроется на верхнем этаже торгово-развлекательного центра "28 Mall".

Как сообщает Day.Az, известный российский рэпер, один из владельцев сети "Black Star Burger" Тимати лично прибыл в Баку, чтобы на открытии ресторана приготовить своими руками и раздать участникам 1000 бургеров.

Событие собрало толпу фанатов исполнителя и любителей фаст-фуда, которые с нетерпением ждут раздачи бургеров лично от Тимати.

В церемонии открытия "Black Star Burger" также принимают участие местные знаменитости, такие как Замиг Гусейнов, Севда Яхъяева и другие.

Отметим, что Black Star Burger - российская сеть ресторанов быстрого питания. Первый ресторан сети Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года в Москве на Новом Арбате. Инвестиции в его открытие составили 20 млн рублей.

Меню Black Star Burger включает несколько видов бургеров из говядины или мяса индейки стандарта халяль, куриные крылья, картофель фри.

Н. Гасымова

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