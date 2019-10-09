В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады главных тренеров сборных команд по олимпийским видам спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны.

Согласно документу, в первую часть постановления №86 от 13 мая 2005 года внесено изменение: число 594 заменено на 890.

Это постановление вступило в силу с 1 сентября 2019 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!