https://news.day.az/society/1164045.html В Азербайджане повышены зарплаты этих лиц
В Азербайджане повышены зарплаты этих лиц
В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады главных тренеров сборных команд по олимпийским видам спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны.
Согласно документу, в первую часть постановления №86 от 13 мая 2005 года внесено изменение: число 594 заменено на 890.
Это постановление вступило в силу с 1 сентября 2019 года.
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