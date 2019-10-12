Академия Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева организовала при поддержке министерства образования интерактивный семинар на тему "Роль социальных сетей в жизни молодежи: положительные и негативные стороны" для учащихся 10 и 11-х классов средних школ Хатаинского района Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на СГБ, передает Day.Az.

Сначала участники ознакомились с Музеем славы, отражающим богатый и содержательный жизненный путь общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем были проведены интерактивные дискуссии о положительных и негативных сторонах соцсетей, а также психологических последствиях отдаления молодежи от реальной жизни и посвящения досуга "виртуальной жизни".

Первый замначальника Академии Эльшад Насиров отметил, что наряду с пользой современных ИКТ, они также несут новые угрозы, одной из которых являются соцсети. И приоритетным вопросом является просвещение молодежи в этой сфере.

На семинаре были заслушаны доклады. Семинар был продолжен интерактивными обсуждениями при активном участии учащихся. В заключение участникам был показан видеоролик на тему "Роль социальных сетей в жизни молодежи".

Отметим, что семинары проводят сотрудники СГБ, преподаватели Академии и специалисты по этой теме.

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