Вслед за представителями сборной Азербайджана по художественной гимнастике члены сборной страны по спортивной гимнастике завоевали лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Представители сборной Азербайджана смогли добиться такого успеха на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил 4-13 октября в немецком Штутгарте.

Марина Некрасова и Иван Тихонов смогли набрать достаточное количество очков в квалификационном этапе по многоборью и получили путевку на Олимпийские игры.

Отметим, что полученная Мариной лицензия является первой олимпийской лицензией в истории женской спортивной гимнастики в Азербайджане.

Члены мужской сборной по спортивной гимнастике Мурад Агарзаев и Никита Симонов также приняли участие в чемпионате мира.

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