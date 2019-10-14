14 октября состоялась церемония прощания с заведующим кафедрой арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета, академиком Васимом Мамедалиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии прощания приняли участие руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева, другие официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, деятели науки и культуры, представители интеллигенции и общественности.

Перед гробом, установленным в траурно украшенном большом актовом зале Бакинского государственного университета, от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой были поставлены венки. Вокруг гроба были поставлены венки от имени правительственных организаций и различных коллективов.

Коллеги, друзья, знакомые, известные деятели науки и культуры, придя в БГУ, отдавали свой последний долг этому выдающемуся ученому и прекрасному человеку.

На церемонии прощания ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев рассказал о содержательном и славном жизненном пути видного ученого, академика Васима Мамедалиева, его богатой научной и педагогической деятельности, достигнутых им успехах. Было отмечено, что большая часть жизни академика В.Мамедалиева была связанна с Бакинским государственным университетом. Работающий в университете на различных должностях ученый посвятил всю свою деятельность, свои умения науке, образованию.

Отметив, что академик Васим Мамедалиев внес неоценимый вклад в востоковедение, ректор подчеркнул, что светлая память о нем всегда будет жить в сердцах.

Декан факультета востоковедения БГУ Эльхан Азизов рассказал о научной деятельности академика Васима Мамедалиева, значении его бессмертных трудов.

В.Мамедалиев родился в 1942 году в Баку в семье врачей. В 1964 году он с дипломом отличия окончил факультет востоковедения БГУ. В 1964-1967 годах поступил в очную аспирантуру по семитским языкам Азербайджанского университета языков, был командирован в Тбилиси и окончил аспирантуру под руководством всемирно известного ученого-востоковеда, академика Г.В.Церетели. В 1968 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Сравнительно-типологический анализ временных форм глагола в современном арабском, азербайджанском языках и багдадском диалекте", а в 1974 году - докторскую диссертацию на тему "Временные, личные и видовые категории глагола современного арабского литературного языка". Он стал самым молодым доктором наук в СССР в этой области.

В 1978 году он получил ученое звание профессора, в 2001 году был избран членом-корреспондентом, а в 2007 году - действительным членом НАНА.

Академик Васим Мамедалиев посвятил всю свою жизнь обогащению нравственности нашего народа. Он был одним из инициаторов дела по пропаганде изучения исламской религии в Азербайджане на научных основах. Научные поиски ученого были широко использованы в области арабского языковедения и общего языкознания, исламоведении, арабо-азербайджанских литературно-культурных связях и др.

Ученый-востоковед был действительным членом Иракской академии наук, Академии исламских наук и арабской филологии Сирии, Академии исламских прав Организации исламского сотрудничества.

Он является автором сотен научных трудов, посвященных арабскому языкознанию и различным проблемам литературоведения, а также Исламу, шариату, музыке и литературе, в том числе 41 книги, которыми пользуются востоковеды всего мира.

За большие заслуги перед наукой и народом ученый был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки" и Президентской пенсии, был награжден орденами "Шохрат" и "Шараф".

В 1991 году видный ученый В.Мамедалиев вместе с академиком З.Буниятовым перевел на азербайджанский язык священную книгу мусульман - Коран.

Он имеет большие заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров. Под руководством ученого было подготовлено 40 докторов философии, 5 докторов наук.

Академик Низами Джафаров рассказал о величии личности, человечности видного ученого В.Мамедалиева. Ученый сказал: "Академик Васим Мамедалиев - это личность, которая привнесла в азербайджанскую науку мировую славу. Он арабист, теолог, и наряду с этим, ученый, представлявший нашу гуманитарную науку в целом".

Отметив, что академик Васим Мамедалиев обладал особым талантом, Н.Джафаров довел до внимания, что он привнес в науку важные новшества.

Академик-секретарь отделения гуманитарных наук Национальной Академии наук Азербайджана, академик Теймур Керимли рассказал о вкладе, который внес известный ученый Васим Мамедалиев в развитие востоковедческой науки. Он отметил, что, как ученый, В.Мамедалиев всегда активно участвовал в мероприятиях, проводимых в Национальной Академии наук Азербайджана, заседаниях отделения гуманитарных наук. Он был не только большим ученым, но и выдающимся мастером и личностью. Будучи одной из ярких личностей азербайджанского востоковедения, Васим Мамедалиев был искусным знатоком гуманитарных наук классической литературы.

"Пройдут годы, столетия, научное наследие академика Васима Мамедалиева будет изучаться, будет всегда обогащать азербайджанскую науку", - сказал Теймур Керимли.

Директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса, академик Говхар Бахшалиева рассказала о заслугах В.Мамедалиева в развитии востоковедческой науки. Она отметила, что Васим Мамедалиев - самый достойный продолжатель азербайджанского востоковедения, корни которого уходят в глубину средневековья и в нашей современной востоковедческой науке являются носителями традиций Мирзы Казембека. Хотя его основной областью исследований являлось арабское языкознание, в его работах изучались наиболее важные вопросы восточной филологии и поэзии, истории Ислама, речи, философии, интерпретации, корановедения и лексикографии, он является автором ценных трудов в этой области.

Академик В.Мамедалиев своими трудами "Временные, личные и видовые категории глагола в арабском литературном языке", "Басринская грамматическая школа" "Куфинская грамматическая школа", "Арабское языкознание" приобрел известность, как совершенный исследователь важнейших вопросов арабского языкознания.

Говхар Бахшалиева довела до внимания, что академик впервые системно исследовал арабскую грамматическую школу, на высоком уровне изучил теоретические и методологические принципы, на которых основывались известные багдадские, андалусские, басринские, куфинские, египетские грамматики. Используя многие древние арабские источники, наблюдая за главными путями развития арабской науки языкознания, ученый в сравнительной форме прокомментировал учения этих важных грамматических школ. В.Мамедалиев в своем фундаментальном труде "Арабское языкознание" впервые использовал фразу "Азербайджанская школа арабского языкознания" и доказал, что традиции языкознания в Азербайджане обладают многовековой историей. В целом монографию академика "Арабское языкознание" можно расценивать не только как совершенное исследование важнейших вопросов в этой области, но и как важное событие, придающее импульс общей науке языкознания. Формирование арабской грамматической науки и этот фундаментальный труд, посвященный изучению ее школы, - достойный вклад видного ученого мирового востоковедения.

Светлая память о прожившем славную жизнь Васиме Мамедалиеве будет вечно жить в сердцах всех, кто его знал.

Выступивший от имени членов семьи покойного академика его брат Вамиг Мамедалиев выразил глубокую признательность участникам церемонии.

Затем гроб с телом известного ученого проводили в последний путь.

Покойный был предан земле во II Аллее почетного захоронения.

Аллах рехмет элясин!

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!