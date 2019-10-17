https://news.day.az/society/1166726.html Сотрудники дорожной полиции потушили автомобиль и спасли водителя в Дашкесане - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники дорожной полиции потушили автомобиль и спасли водителя в Дашкесане - ФОТО - ВИДЕО
В Дашкесане сгорел автомобиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Гянджинском региональном отделении пресс-службы МВД Азербайджана.
Утром 16 октября у автомобиля Chevrolet Niva, управляемого Э.Зейналовым внезапно загорелся двигатель, и начался пожар. Водитель сразу же покинул транспортное средство.
Сотрудники дорожной полиции Дашкесанского района, находящиеся неподалеку, оперативно пришли на помощь водителю и потушили автомобиль при помощи огнетушителей.
После, в целях безопасности, на место происшествия прибыла карета скорой помощи и пожарный расчет.
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