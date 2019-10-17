В Дашкесане сгорел автомобиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Гянджинском региональном отделении пресс-службы МВД Азербайджана.

Утром 16 октября у автомобиля Chevrolet Niva, управляемого Э.Зейналовым внезапно загорелся двигатель, и начался пожар. Водитель сразу же покинул транспортное средство.

Сотрудники дорожной полиции Дашкесанского района, находящиеся неподалеку, оперативно пришли на помощь водителю и потушили автомобиль при помощи огнетушителей.

После, в целях безопасности, на место происшествия прибыла карета скорой помощи и пожарный расчет.

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