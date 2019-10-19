В Баку угнан автомобиль.

Как сообщили ONA в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 19 отдела Насиминского районного управления полиции и Абшеронского районного управления полиции по подозрению в угоне в ночь на 17 октября в Насиминском районе принадлежавшего В.Эйвазову автомобиля марки KİA на территории Абшеронского района были задержаны житель города Гянджи Н.Исмаилов, а также 2 подростка, жители Баку и Хырдалана с автомобилем, передает Day.Az.

По факту проводится расследование.

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