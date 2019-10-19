https://news.day.az/society/1167289.html В Баку задержали автоугонщиков
В Баку задержали автоугонщиков
В Баку угнан автомобиль.
Как сообщили ONA в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 19 отдела Насиминского районного управления полиции и Абшеронского районного управления полиции по подозрению в угоне в ночь на 17 октября в Насиминском районе принадлежавшего В.Эйвазову автомобиля марки KİA на территории Абшеронского района были задержаны житель города Гянджи Н.Исмаилов, а также 2 подростка, жители Баку и Хырдалана с автомобилем, передает Day.Az.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре