https://news.day.az/society/1167422.html Неудачный обгон привел к жуткому ДТП в Баку - ФОТО
Неудачный обгон привел к жуткому ДТП в Баку - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Бакиханов на пересечении улиц Ахмеда Мехбалыева и Мухтара Фаталиева.
Автомобиль марки Mercedes, совершая обгон, допустил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением Расима Агаева, совершающим поворот на улицу Фаталиева.
После столкновения с ВАЗ Mercedes, потеряв управление, врезался также в дорожный знак и дерево на обочине.
В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобилям нанесен серьезный ущерб.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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