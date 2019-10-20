В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Бакиханов на пересечении улиц Ахмеда Мехбалыева и Мухтара Фаталиева.

Автомобиль марки Mercedes, совершая обгон, допустил столкновение с ВАЗ-2107 под управлением Расима Агаева, совершающим поворот на улицу Фаталиева.

После столкновения с ВАЗ Mercedes, потеряв управление, врезался также в дорожный знак и дерево на обочине.

В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобилям нанесен серьезный ущерб.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.