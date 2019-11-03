Сильный ветер, наблюдавшийся вчера в Баку, вызвал ряд последствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате сильного ветра обрушилась крыша здания, расположенного на улице С.Мехмандарова Хатаинского района.

Отметим, что согласно последним данным министерства экологии и природных ресурсов, скорость северо-западного ветра достигала в Баку 35 м/сек, в Сумгайыте и Пираллахи 34 м/сек и 23 м/сек на Нефтяных камнях, высота волн достигла 7 метров.

В Сумгайыте, Баку, Бина, Маштаге, Забрате, Пираллахи, Нахчыване, Ордубаде, Исмаиллы, Маразе, Алтыагадже, Хачмазе, Губе, Гусаре, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Билясуваре, Лянкяране, Нефтчале, Шабране и Набране были дожди.

В Халтане, Гырызе, Хыналыге и Шахдаге выпал снег.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın