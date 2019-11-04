https://news.day.az/society/1172267.html В этих частях Сумгайыта будут перебои в подаче воды
В этих частях Сумгайыта будут перебои в подаче воды
Сегодня в массивы рядом со станцией Сумгайыт поселков Мушфигабад, Нюбар, Чичек, Хокмали и в близлежащие жилые массивы вода будет подаваться с перебоями, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Водоснабжение восстановится вечером.
Перебои в подаче воды связаны с переносом магистрального водопровода, проходящего через указанную территорию, в связи со строительством новой железной дороги к Сумгайытскому карбамидному заводу.
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