Сегодня в массивы рядом со станцией Сумгайыт поселков Мушфигабад, Нюбар, Чичек, Хокмали и в близлежащие жилые массивы вода будет подаваться с перебоями, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Водоснабжение восстановится вечером.

Перебои в подаче воды связаны с переносом магистрального водопровода, проходящего через указанную территорию, в связи со строительством новой железной дороги к Сумгайытскому карбамидному заводу.

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