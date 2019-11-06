https://news.day.az/society/1172915.html Директор Института истории НАНА выступил по кувейтскому телевидению - ВИДЕО
Директор Института истории НАНА выступил по кувейтскому телевидению - ВИДЕО
Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Ягуб Махмудов на кувейтском телевидении рассказал о реалиях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Институт истории, во время эфира Ягуб Махмудов презентовал издания Института на арабском языке - "Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана", "Иреванское ханство: Ханский дворец, разрушенный армянскими вандалами", "Иреванское ханство: Мечети Иревана, разрушенные армянскими вандалами", "Иреванское ханство: Иреванская крепость - символ героизма" и "Чухурсадские правители и иреванские ханы".
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