Тутовые деревья, которые будут высажены в Зардабе в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев в связи с юбилеем гениального поэта Насими, будут способствовать дальнейшему развитию шелководства в районе.

Об этом в среду сказала Trend замглавы Исполнительной власти Зардабского района Парвин Махмудова, передает Day.Az.

По ее словам, в рамках этой инициативы в Зардабском районе будет посажено 35 тысяч деревьев.

Она отметила, что в этот день будут посажены тутовые саженцы, вечнозеленые, фруктовые деревья, цветочные кусты: "Но предпочтение будет отдано шелковице, потому что в районе развивается шелкопрядение, поэтому будет целесообразнее сажать именно эти деревья".

Махмудова добавила, что деревья будут посажены на территории примерно в 30 гектаров: "Территории уже выровнены и выкопаны лунки".

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет посажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое большое количество деревьев. Все деревья выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана".

В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

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