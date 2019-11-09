При финансовой поддержке Государственного агентства по туризму Лагичская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии НАНА приступила к археологическим исследованиям на территории Лагичского заповедника - в мечети Бадоюн.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Институт, исследования в мечети Бадоюн позволят установить дату строительства, первичную архитектуру и другие вопросы, передает Day.Az.

Согласно реестру Агентства, памятник построен в 1791 году. На нем восемь надписей - семь на арабском, а одна на азербайджанском - арабской графикой. После религиозных хадисов на двух надписях указаны 1295 и 1323 годы по исламскому календарю (1878 и 1905 года по григорианскому).

Отметим, что третьего октября этого года Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Лагич. На встрече с общественностью жительница Лагича Пюста Алиева рассказала Мехрибан Алиевой о плачевном состоянии мечети Бадоюн. Посетив мечеть, Первый вице-президент Азербайджана распорядилась срочно отреставрировать памятник.

Согласно меморандуму, подписанному между Государственным Агентством по туризму и Институтом археологии и этнографии, было решено провести в мечети археологические исследования до того как она будет отремонтирована.

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