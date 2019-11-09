В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией министерства семьи, труда и социальных услуг Турции.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство, в составе делегации были представлены - председатель структуры социальной защиты министерства семьи, труда и социальных услуг Мехмет Селим Баглы, заведующий Главным управлением пенсионных услуг Исмаил Йылмаз, заместитель заведующего Главным управлением общего медицинского страхования Эмре Айдын и специалист Онур Озтюрк, а также специалист Главного управления внешних связей министерства семьи, труда и социальных услуг Селим Даглыоглу.

Замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов проинформировал гостей об успехах социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева, достижениях в социальной сфере, об условиях устойчивого развития страны. Он подчеркнул, что в центре осуществляемой в Азербайджане политики стоит гражданин, а также отметил шаги, предпринятые в направлении повышения благополучия населения. Анар Керимов сказал, что социальные пакеты, реализованные в 2019 году, обеспечили серьезное увеличение социальных выплат, зарплат, пенсий, пособий и стипендий, что способствовало значительному улучшению социального положения в целом 4,2 миллиона человек.

Замминистра довел до сведения делегации достижения в области усовершенствования систем труда, занятости, социального обеспечения, на основе современных технологий, инновационную практику, полученную в сфере оказания населению социальных услуг в транспарентном и оперативном виде, по принципу "Единого окна", посредством проекта DOST. Он отметил, что связи сотрудничества с братской Турцией в социальной сфере расширяются из года в год, как и в других сферах.

Селим Баглы и другие члены делегации выразили свою удовлетворенность тем, что стали очевидцами процессов устойчивого развития Азербайджана, важнейших шагов в социальной сфере, формировании современной рабочей практики. Гости поделились позитивными впечатлениями относительно проекта DOST, об осуществленных в стране реформах в направлении применения электронных услуг в социальной сфере.

Во время встречи состоялся обмен мнениями касательно социальных сфер в обеих странах, в том числе реформ в направлении построения на инновационных подходах системы социальной защиты, работы, проделанной для расширения мер активной социальной поддержки. Обсуждено еще большее расширение двустороннего сотрудничества, масштаба обмена опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегация провела встречу также в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, ознакомилась с деятельностью Фонда, услугами, оказываемыми населению в современных Центрах приема граждан.

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