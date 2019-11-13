В соответствии с приказом министра образования прошла диагностика и оценка работы учителей-специалистов гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана, средней музыкальной школы имени Бюльбюля и гимназии М.М.Хазани Физулинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в министерстве образования заявили, что с 1 октября 2019 года были увеличены зарплаты сотрудников, прошедших аттестацию.

Отметим, что диагностическая оценка, начавшаяся в Баку в 2014 году, постепенно охватила другие города и регионы страны. В общей сложности были оценены навыки и знания около 150 000 учителей, их заработная плата была удвоена.