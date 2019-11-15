В городе Фрауэнфельд, который является центром швейцарской кантоны Тургау, в связи со 100-летием органов дипломатической службы Азербайджана состоялась церемония посадки деревьев, знаменующая собой символ дружественных отношений между Азербайджаном и этой страной, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова, президент правительства кантоны Тургау Якоб Штарк, министр юстиции и безопасности кантоны Корнелия Компош, глава и председатель правления компании Stadler Rail Group Петер Шпулер.

Посол Ханым Ибрагимова отметила, что азербайджанская дипломатия, имеющая 100-летнюю историю, за прошлый период добилась больших успехов и дипломатические представители, работающие в зарубежных странах и международных организациях, достойно представляют страну. Коснувшись отношений между Азербайджаном и Швейцарией посол подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами в настоящее время развивается по восходящей линии, существуют широкие перспективы сотрудничества в различных областях.

Выступивший в церемонии Якоб Штарк отметил, что церемония посадки деревьев носит символический характер для укрепления политических отношений между кантоном Тургау и Азербайджаном.

Липа, посаженная в отведенном в главном ботаническом саду Фрауэнфельда земельном участке, соответствует биологическому разнообразию этого района и наряду с символическим, оно также имеет практическое значение.