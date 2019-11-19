На автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах появилась трещина, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

"На асфальтобетонном покрытии на примерно108-м км дороги, которую сегодня вновь начали ремонтировать, появилась поперечная трещина. Специалисты изучили причины ее появления. На этой территории есть насыпной холм высотой 15-16 метров. В результате его проседания и появилась эта трещина. Оползней на территории не зафиксировано", - сообщили в Агентстве.

В структуре также добавили, что естественное проседание в строительном процессе такого типа считается нормальным, и оно не влияет на структуру дороги: "Подрядчик, который осуществлял строительство дороги, за короткое время восстановит поврежденный участок".