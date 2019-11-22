https://news.day.az/society/1178393.html В Азербайджане предложили часть занятий студентов проводить в музеях - ФОТО
В Азербайджане предложили часть занятий студентов проводить в музеях - ФОТО
"Студентов следует больше знакомить с музеями".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на презентации проектов "Аудиогид в музеях Азербайджана" и "Хочу рассказать о себе", которая прошла в Азербайджанском Национальном музее искусств, сказал министр культуры Абульфас Гараев.
По словам министра, часть занятий студентов вузов должна проводиться в музеях.
"Конечно, эти уроки не должны быть бесплатными. Для этого нужно сотрудничать с Министерством образования. К сожалению, этот проект так и остается моей мечтой", - отметил министр.
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