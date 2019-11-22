Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, но 24 ноября местами ожидаются дожди. В отдельных местах туман. Температура воздуха днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 0-5 градусов мороза. На Малом Кавказе ночью 3-8 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди. Но 24 ноября в основном без осадков. В горах туман. Температура воздуха ночью 4-6, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне в основном без осадков. Утром местами туман. Температура воздуха ночью от -1 до +3 градусов, днем 4-8 градусов тепла.

В равнинных районах в основном без осадков, утром местами туман. Максимальная температура - 6-10 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков. Максимальная температура воздуха - 8-13 градусов тепла.

В столице в основном без осадков, но 24 ноября местами ожидаются дожди. Ветер умеренный юго-восточный. Максимальная температура воздуха ночью 2-4, днем - 5 - 9 градусов тепла.