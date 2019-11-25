Премьер-министр Али Асадов прибыл в расположение оползневой зоны в поселке Биби-Эйбат в Баку, где осматривает территорию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что сейчас там находятся глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, глава ИВ Сабаильского района Зейналов и руководители других структур.

Напомним, что 24 ноября в поселке Биби-эйбат Сабаильского района Баку произошёл оползень, в результате которого закрыта дорога, ведущая на территорию поселка.