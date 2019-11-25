https://news.day.az/society/1179011.html Премьер-министр Али Асадов прибыл на место оползня в Баку
Премьер-министр Али Асадов прибыл на место оползня в Баку
Премьер-министр Али Асадов прибыл в расположение оползневой зоны в поселке Биби-Эйбат в Баку, где осматривает территорию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что сейчас там находятся глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, глава ИВ Сабаильского района Зейналов и руководители других структур.
Напомним, что 24 ноября в поселке Биби-эйбат Сабаильского района Баку произошёл оползень, в результате которого закрыта дорога, ведущая на территорию поселка.
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