Министерство связи и информатизации 3 декабря выпускает в обращение почтовые марки "Меликмамед" и "Золотая птица" из серии "Совместный выпуск Беларуси и Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Белта.

При изготовлении марок и марочных полей использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Тираж каждой из марок составит 40 тыс. Печатались они в Бобруйской укрупненной типографии им.А.Т.Непогодина.

Номинал марки "N" соответствует тарифу на пересылку неприоритетной международной простой почтовой карточки. Номинал марки "Р" - тарифу на пересылку приоритетной международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

К одной из марок применяется технология дополненной реальности: при наведении камеры смартфона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS изображение "оживает", появляется специально созданный сценарий.

В день выпуска марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) и в Баку (Азербайджан) будут проводиться специальные гашения на конверте "Первый день". Цвет мастики - черный. Художник спецштемпелей и конверта "Первый день" Виктор Чайчук, дизайн Елены Бедоник.