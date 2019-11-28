В Милли Меджлисе обсуждаются предлагаемые изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании". Об этом сообщает Trend cо ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно предложениям, с первого января 2020 года государство планирует выделение 90 манатов в качестве суммы обязательного медицинского страхования на человека за календарный год. Также установлено взимание с работодателей и сотрудников, работающих в государственном и нефтяном секторах, ежемесячной части фонда оплаты труда до 8000 манатов в размере двух процентов, свыше 8000 манатов - 0,5 процента. А с работодателей и работников негосударственного и ненефтяного секторов - в размере одного процента от части фонда оплаты труда до 8000 манатов, а свыше 8000 манатов - 0,5 процента.

Согласно мировой практике, страховые взносы, собранные с предусмотренных законодательством категорий населения, расходуются на лечение лиц, нуждающихся в медицинских услугах.

Отметим, что в 2020 году в стране было предложено поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования. С первого января следующего года планируется сбор взносов на обязательное медицинское страхование. Дело в том, что осуществить поэтапный сбор взносов на обязательное медицинское страхование практически невозможно из-за того, что некоторые лица, работающие по трудовому договору, не имеют постоянно административной территории, на которой они зарегистрированы. Так, в первом квартале 2020 года обязательное медицинское страхование распространяется на граждан, состоящих на учете в северном регионе (например, Губинский район), но часть из них работает в других регионах, в частности, на предприятиях, расположенных в Баку.

Следует отметить, что основное различие между медицинскими учреждениями, действующими на территориях, где применяется и не производится обязательное медицинское страхование, будет связано с механизмом их финансирования. Так, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (агентство) будет финансировать медицинские учреждения, к которым будет применяться страхование, на основе объема оказанных ими медицинских услуг. А в медицинских учреждениях, где не применяется обязательное медицинское страхование, финансирование будет осуществляться в соответствии с расходами на их содержание.

90 манатов на человека в год, выплачиваемые госбюджетом, будут поступать агентству в порядке страхования или расходов на содержание. Эти средства будут направлены не только на получение гражданами медицинских услуг в рамках пакета услуг, но и на инвестиции, необходимые для подготовки медицинских учреждений, усиление инфраструктуры информационных технологий.

Таким образом, агентство, концентрируя в себе ресурсы здравоохранения, обеспечит поэтапное применение обязательного медицинского страхования в 2020 году по всей стране. В результате улучшится доступ граждан к медицинским услугам.

Что касается доступа к медицинским услугам на территориях, где не применяется обязательное медицинское страхование, следует отметить, что население будет продолжать пользоваться медицинскими услугами в порядке, предусмотренном текущим законодательством.