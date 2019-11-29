В декабре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близкой к климатической норме, в отдельные периоды она может быть несколько ниже нормы, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Объем месячных осадков будет близок к климатической норме, на отдельных территориях прогнозируется некоторое превышение нормы.

В отдельные начальные дни первой декады декабря ожидаются осадки, переход временами усиливающегося юго-западного ветра в сильный северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 5-7 градусов тепла (ночью 5-9, в отдельные дни - 2-4, днем 8-14, в отдельные дни - 2-5 градуса тепла), что близко и на 1 градус ниже климатической нормы.

Объем среднемесячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышать ее (норма 24-34 мм).

В Нахчыванской АР среднемесячная температура составит 0-3 градуса тепла (ночью от 3 мороза до 2 тепла, в отдельные дни 7-12 мороза, днем 8-13, в отдельные дни 0-5 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма 14-35 мм).

В Нагорном Карабахе - Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла (ночью от 3 мороза до 2 градусов тепла, в отдельные дни 8-13 градусов мороза, днем 5-10 тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза), что близко и на 1 градус ниже к климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близким, в отдельных местах несколько превышать климатическую норму (норма 27-53 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах среднемесячная температура составит 1-4 градуса тепла (ночью 2-6 градусов тепла, в отдельные дни 1-6 градусов мороза, днем - 7-12, в некоторые дни от 2 мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме или несколько ниже.

Среднемесячное количество осадков будет близким, в отдельных местах - превышать климатическую норму (норма 13-32 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусаре, Хачмазе среднемесячная температура составит 1-3 градус тепла (ночью 0-5 тепла, в отдельные дни 2-7, в высокогорье 15-20 градусов мороза, днем 6-11 тепла, в отдельные дни от 3 мороза до 2 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близким, в отдельных местах несколько превышать климатическую норму (норма 24-48 мм).

В Центральных равнинных районах - Мингячевир, Евлах, Гекчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала - среднемесячная температура составит 3-6 градусов тепла (ночью 3-8 тепла, в некоторые дни 0-4 градуса мороза, днем 10-15, в некоторые дни 0-5 градусов тепла), что близко и на 1 градус ниже климатической нормы.

Уровень осадков будет близким к климатической норме (норма 16-32 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре среднемесячная температура составит 3-6 градусов тепла (ночью 2-7 тепла, в некоторые дни от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах 6-11 градусов мороза, днем 8-13, в некоторые дни 1-4 градуса тепла), что близко и несколько ниже климатической нормы.

Уровень месячных осадков будет близким, местами превышать климатическую норму (45-106 мм).