https://news.day.az/society/1180746.html В Гейчае братья на ВАЗе врезались в ГАЗель, один погиб, второй ранен - ФОТО
В Гейчае братья на ВАЗе врезались в ГАЗель, один погиб, второй ранен - ФОТО
В Гейчае произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла около 19:00 на дороге Гейчай-Уджар, у села Хунгутлу.
По сообщению, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" на большой скорости врезался в попутный грузовой автомобиль марки "ГАЗель".
В результате ДТП погиб один человек, еще один ранен. Сообщается, что погибший и раненый приходятся друг другу братьями.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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