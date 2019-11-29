В Гейчае произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла около 19:00 на дороге Гейчай-Уджар, у села Хунгутлу.

По сообщению, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" на большой скорости врезался в попутный грузовой автомобиль марки "ГАЗель".

В результате ДТП погиб один человек, еще один ранен. Сообщается, что погибший и раненый приходятся друг другу братьями.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.