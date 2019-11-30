https://news.day.az/society/1180830.html В Баку автомобиль сбил 48-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 48-летнюю женщину
В результате ДТП минувшим вечером пострадала женщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наезд на пешехода был совершен в жилмассиве "Сюдчюлюк" поселка Бина.
По сообщению, автомобиль сбил Севду Алиеву 1971 г.р. Пострадавшая доставлена в горбольницу №3.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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