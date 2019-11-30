В результате ДТП минувшим вечером пострадала женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, наезд на пешехода был совершен в жилмассиве "Сюдчюлюк" поселка Бина.

По сообщению, автомобиль сбил Севду Алиеву 1971 г.р. Пострадавшая доставлена в горбольницу №3.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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