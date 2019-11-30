Главное управление полиции (ГУП) Баку распространило информацию в связи с акцией "Народного движения Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу управления, в сообщении сказано:

"Организация, называемая "Народным движением Азербайджана", 30 ноября провела на территории тренировочной базы спортивного клуба "Нефтчи" в поселке Локбатан Гарадагского района столицы митинг, согласованный с Исполнительной властью города Баку.

На митинге, который продолжился с 15:00 до 17:00, приняло участие до 450 членов движения и сторонников организации.

Во время митинга не были зафиксированы какие-либо случаи нарушения правопорядка и действующего законодательства".