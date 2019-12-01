В Гарадагском районе Баку в жилом доме произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на пятом этаже общежития в Гарадагском районе города Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат общей площадью 30 кв.м и коридор площадью 20 кв.м.

Отмечается, что во время пожара пожарные эвакуировали трех человек в безопасное место.

Остальная часть общежития была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.