В Баку автомобиль провалился в вырытую яму на дороге.

Как передаевт Day.Az со ссылкой на News24.az, инцидент произошел в поселке Бузовна. 

Несмотря на наличие указателей, по невнимательности водителя автомобиль марки "Daewoo Espero" провалился в яму, вырытую для ремонтных работ. 

В результате автомобиль был серьезно деформирован.

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