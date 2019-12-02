https://news.day.az/society/1181231.html В Баку иномарка провалилась в яму на дороге - ФОТО
В Баку иномарка провалилась в яму на дороге - ФОТО
В Баку автомобиль провалился в вырытую яму на дороге.
Как передаевт Day.Az со ссылкой на News24.az, инцидент произошел в поселке Бузовна.
Несмотря на наличие указателей, по невнимательности водителя автомобиль марки "Daewoo Espero" провалился в яму, вырытую для ремонтных работ.
В результате автомобиль был серьезно деформирован.
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