В этом году широко отмечается 650-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. По распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2019-й год в стране объявлен "Годом Насими". Юбилейные мероприятия - художественные вечера, представления, выставки, концерты, научные конференции проводятся не только на родине поэта, но и во многих странах мира.

Как сообщает Day.Az, несколько дней назад в Риге, в одном из лучших учебных заведений Латвии, всей Прибалтики - Рижской Классической гимназии, состоялся вечер, посвященный юбилею Насими. В организации данного вечера самое активное участие приняли азербайджанские студенты, ныне обучающиеся в Риге. Подхватив призыв посольства Азербайджана в Латвии, азербайджанские студенты, активные члены Латвийско-Азербайджанского Культурного Центра "Оджаг", а также учащиеся и выпускники Рижской Классической гимназии подготовили замечательный вечер (автор сценария Севиндж Мамедова), в котором научные доклады органично сочетались с музыкой, чтением стихов, показом театрализованных сценок.

Какова роль наследия Насими в истории литературы? Почему мы сегодня вновь и вновь обращаемся к творчеству Насими? Именно вокруг этих вопросов построил свое выступление посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов, подчеркнув значение "Дивана" Насими в обогащении азербайджанского языка, развитии всей азербайджанской литературы. Дж. Ахундов отметил исключительную роль Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в деле пропаганды и изучения наследия поэта. Еще в 70-е годы минувшего века усилиями Гейдара Алиева удалось включить юбилей поэта в календарь знаменательных дат ЮНЕСКО. Тогда, в 1973 году в Баку, Москве состоялись грандиозные юбилейные мероприятия: проведена научная конференция с участием крупных ученых из разных стран мира, изданы собрания сочинений поэта, созданы художественные произведения, воплощающие образ Насими, в центре Баку установлен памятник поэту, Институту языкознания Академии Наук Азербайджана присвоено имя Насими. Посол особо подчеркнул, что ныне изучение наследия Насими происходит на качественно новом уровне. Распоряжение Президента страны Ильхама Алиева о проведении года Насими в связи с 650-летием поэта-мыслителя дало мощный толчок для появления новых исследований, интересных произведений искусства, способствовало широкой пропаганде его наследия.

Директор Рижской Классической гимназии, председатель консультативного совета при Министерстве образования и науки Латвии, председатель Латвийско-Азербайджанского культурного Центра "Оджаг", доктор философских наук Роман Алиев в своем докладе обратился к миру философских воззрений поэта, проводя интересные параллели между концепциями Насими и ведущих европейских философов - его современников, в частности, Николая Кузанского. Отметив всю сложность перевода стихов Насими на языки мира, Р.Алиев в качестве удачного примера прочитал одну из газелей поэта на латышском языке.

Языковая палитра вечера была чрезвычайно красочной: газели Насими прозвучали на четырёх языках - азербайджанском, латышском, русском и турецком. В качестве ведущих вечера выступили студенты Севиндж Мамедова и Расим Мамедов. Ученики гимназии Марк Стацевич и Алёна Ефремова на латышском языке кратко рассказали о жизненном пути Насими. Красочный венок из газелей поэта представили Анастасия Мороз, Элизабет Насибова, Самир Азизов.

Организатором и координатором вечера стала Гюнай Алиева, долгие годы успешно преподающая азербайджанский язык в Риге. Кстати, Гюнай ханум в диалоге с ведущим актёром Рижского Русского театра им. Михаила Чехова Яковом Рафальсоном удивительно выразительно прочитала газель Насими "Hardasan" под проникновенные звуки кеманчи.

Музыка, звучащая на протяжении вечера - записи Алима Гасымова, Сами Юсуфа, Тейюба Асланова, Севды Алекперзаде, демонстрация фрагментов из художественного фильма "Насими" обогатили эмоциональную палитру вечера. Подбор музыки, видеоматериалов - заслуга студентки Нурланы Рзаевой.

Профессор Бакинской Музыкально Академии им. Уз. Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде в своем докладе обратилась к музыкальному миру Насими. Она отметила, что творчество поэта - это ценный материал для исследования музыкальной культуры XIV-XV веков. Особое внимание музыковед уделила особенностям воплощения образов Насими в творчестве современных композиторов. З. Дадашзаде также информировала аудиторию об уникальном фестивале Насими, посвященном поэзии, искусству, духовности, организатором которого является Фонд Гейдара Алиева. Свое выступление она проиллюстрировала фрагментами из произведений Ф.Амирова, Дж.Джангирова, А.Рзаева, А.Гусейнзаде, Ф.Ализаде, записями ансамбля старинных национальных музыкальных инструментов "Отзвук веков", видеофрагментами юбилейного вечера Насими, состоявшегося в октябре нынешнего года в штаб-квартире ЮНЕСКО. Музыковед отметила, что на современном этапе творчество Насими притягательно для творцов и артистов различных стилевых направлений - не только для академических музыкантов, но и представителей джаза, рэпа.

Главы из поэмы "Насими" народного поэта Габиля, инсценированные учащимися и выпускниками Рижской Классической гимназии, вызвали живой отклик у аудитории. Эти сценки, по словам Романа Алиева, наглядно показывают философскую силу поэзии Насими, его мужество и стойкость, великий вклад поэта в развитие азербайджанского языка.

В завершении Р.Алиев наградил памятными подарками студентов, принявших наиболее активное участие в подготовке юбилейного представления.

Среди гостей вечера, прошедшего с большим успехом, были советник Посольства Турции в Латвии Мелихе Гюльче Кумрулу, представители рижской общественности, ведущие педагоги и учащиеся Классической гимназии.

Н. Гасымова