Генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев назначил нового начальника отдела.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, соответствующим приказом главы ПО, исполнение должностных полномочий заместителя гендиректора по продаже и эксплуатации возлагается на начальника отдела механики и энергетики Объединения Джахида Альсаф оглу Гусейнова.

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