https://news.day.az/society/1182866.html Страшная авария в Кюрдамире: есть погибший и пострадавшие
Страшная авария в Кюрдамире: есть погибший и пострадавшие
5 декабря в Кюрдамирском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, автомобиль марки "Ford", принадлежащий Айхану Джаббарлы, потерял управление и врезался в автомобиль марки "КамАз".
В результате пассажир "Ford"-а Джаббарлы Рашад Шихиев скончался на месте происшествия, а сам водитель и другой пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.
По факту ведется расследование.
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