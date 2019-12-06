5 декабря в Кюрдамирском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, автомобиль марки "Ford", принадлежащий Айхану Джаббарлы, потерял управление и врезался в автомобиль марки "КамАз".

В результате пассажир "Ford"-а Джаббарлы Рашад Шихиев скончался на месте происшествия, а сам водитель и другой пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.

По факту ведется расследование.